Futsal. Seleção de sub-19 de futsal goleia a Ucrânia

A seleção de leste adiantou-se no marcador aos sete minutos, por Oleksandr Dychuk, mas, três minutos depois, e no espaço de segundos, a equipa das quinas deu a volta ao marcador, com golos de Pedro Santos e Rodrigo Simão, aos 10.No entanto a Ucrânia ainda conseguiu restabelecer a igualdade aos 20 minutos, antes de soar o apito para o intervalo, por Andrii Brytan, a refletir o equilíbrio verificado nesse período.No entanto, a seleção portuguesa entrou para a segunda parte com uma atitude mais determinada e, feitos alguns ajustes, elevou o nível do seu jogo e cavou uma diferença para o adversário, que seria materializada com cinco golos sem resposta, apontados por Lúcio Rocha (27), Raúl Moreira (34), Rúben Teixeira (35), Oleksandr Dychuk (37, na própria baliza) e Luís Correia (39).A seleção lusa de sub-19 efetua um estágio em Elvas, de preparação para a Ronda de Elite de acesso ao campeonato da Europa a realizar em março do próximo ano, faltando ainda disputar o segundo jogo frente à Ucrânia, esta quarta-feira, a partir das 17h00, no pavilhão desportivo Municipal daquela cidade alentejana.