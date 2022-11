Ganeses do Rio Ave destacam o valor da seleção africana

Os dois avançados, que conhecem bem a realidade do futebol de ambos os países, alertam que a equipa lusa vai encontrar um Gana “muito aguerrido”, que faz do “empenho e força física” os seus melhores trunfos.



“Não vai ser um jogo fácil para nenhuma das equipas. Portugal tem uma excelente equipa, mas o Gana pode surpreender, tal como a Arábia Saudita fez frente a Argentina. É um Mundial, todos querem dar 100%, e a parte mental conta muito”, disse Aziz Yakubu à agência Lusa.



Emmanuel Boateng, que já foi sete vezes internacional pelo seu país, concorda com o companheiro de equipa do Rio Ave, reforçando que “não há receitas secretas para vencer, apenas empenho para marcar mais golos”.



“Embora Portugal tenha o Cristiano Ronaldo, que para mim é o melhor jogador do mundo, no futebol só podemos falar depois dos 90 minutos. O que posso dizer é que o Gana vai dar que falar. Temos uma seleção aguerrida, com muito poder físico, e que, estando num Mundial, se entrega ainda mais”, disse Boateng.



O extremo reconhece, ainda assim, que seleção das quinas, “com jogadores como Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, vai certamente atacar muito mais”, mas acredita que o “Gana também tem qualidade para criar situações perigosas”.



Aziz acrescentou dizendo que há um grande entusiasmo e esperança no seu país sobre a prestação da equipa nacional neste Mundial do Catar, potenciada com um recente bom resultado num particular, que tem "inspirado e motivado muito jovens ganeses".



“Com a vitória no último jogo amigável, frente à Suíça, os ganeses ficaram muito entusiasmados com este Mundial. Os ganeses são muito apaixonados pelo futebol, e pela seleção, e muitos acreditam que podemos ir até à final. Eu acho que se vencermos Portugal vamos, pelo menos, seguir para a próxima fase”, analisou Aziz.



Quando questionados se a recente polémica envolvendo Cristiano Ronaldo também teve repercussão no Gana, e se tal pode ser um eventual foco de destabilização para Portugal que a seleção ganeses pode aproveitar, Boateng considerou que é “um tema secundário”.



Aziz, de 24 anos, e com 21 golos marcados pelo Rio Ave, desde época passada, e Boateng, de 26 anos, com quatro golos apontados em 10 jogos esta temporada, partilharam a tristeza de não terem feito parte das opções do seu país para este Mundial.



Portugal e o Gana defrontam-se na quinta-feira, pelas 19h00 locais (16h00 em Lisboa), em encontro da primeira jornada do Grupo H do Mundial de futebol de 2022, marcado para o Estádio 974, em Doha, capital do Catar.