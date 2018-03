Gelson Martins já treinou integrado na equipa

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Mar, 2018, 11:48 / atualizado em 22 Mar, 2018, 11:48 | Seleção Nacional

O futebolista do Sporting subiu esta quinta-feira ao relvado principal na Cidade do Futebol, em Oeiras, e integrou de imediato os exercícios com bola, com o selecionador Fernando Santos a dividir o grupo em dois.



Portugal prepara os jogos particulares, de preparação para o Mundial2018, com o Egito, na sexta-feira em Zurique (19h45 de Lisboa), e na segunda-feira com a Holanda, em Genebra (19h30).



Na última sessão em Lisboa, a seleção das quinas realizou exercícios com bola e corrida, com "sprints" dos jogadores, nos primeiros minutos.



Nas trocas de bola, Gelson participou com João Mário, Ruben Neves, Bruno Fernandes, João Cancelo, Mário Rui, Gonçalo Guedes, Manuel Fernandes, Raphael Guerreiro, André Gomes e Adrien Silva.



No outro grupo estavam o capitão Cristiano Ronaldo, José Fonte, Quaresma, Bruno Alves, André Silva, Rolando, João Moutinho, Bernardo Silva, Luís Neto e Cédric Soares.



Os três guarda-redes, Rui Patrício, Beto e Anthony Lopes, trabalharam à parte.