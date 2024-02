Giovana Maia sonha estrear-se pela seleção

”, disse a jogadora luso-brasileira.Sobre a chamada à equipa portuguesa, Giovana afirma que se trata de um “sonho”.“Estou muito feliz, todas as atletas sonham com isto e eu trabalho há muitos anos para isto. Recebi esta notícia com muita alegria e estou pronta para aproveitar da melhor forma. Sempre quis representar Portugal, nasci aqui, é o meu sangue e é uma alegria imensa poder vestir essa camisola”, frisou a atleta.A jogadora, que atualmente atua na Grécia, no Panathinaikos, desvaloriza os últimos resultados da equipa portuguesa, que sofreu quatro derrotas nos últimos quatro encontros, e adianta que o grupo está preparado para lutar por uma vaga no Europeu.”, concluiu a defesa.Portugal joga frente às República Checa no dia 21 de fevereiro, às 18h15, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, e seis dias depois, a 27 de fevereiro, à mesma hora e no mesmo local, terá como adversária a Coreia do Sul.