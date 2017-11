Gonçalo Paciência substitui lesionado Éder na seleção portuguesa

Lusa 06 Nov, 2017, 15:43 | Seleção Nacional

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a primeira chamada do avançado de 23 anos à seleção principal, depois de ter vestido a camisola das `quinas` em todos os escalões desde os sub-15.

Gonçalo Paciência substitui Éder, do Lokomotiv Moscovo, que foi dispensado por lesão, e vai apresentar-se hoje, a partir das 22:00, na concentração da equipa campeã europeia, numa unidade hoteleira de Cascais.

A seleção lusa vai iniciar a preparação para a fase final do Mundial2018 frente a Arábia Saudita, na sexta-feira, em Viseu, e Estados Unidos, quatro dias depois, em Leiria, em dois encontros com caráter solidário, com as receitas a reverterem para as vitimas dos incêndios ocorridos em outubro último na região centro do país.

Estes particulares serão os últimos jogos de Portugal, atual campeão europeu, no ano de 2017.

Lista dos 24 convocados.

- Guarda-redes: Beto (Goztepe, Tur), Anthony Lopes (Lyon, Fra) e José Sá (FC Porto).

- Defesas: Pepe (Besiktas, Tur), Luís Neto (Fenerbahçe, Tur), Nelson Semedo (FC Barcelona, Esp), Antunes (Getafe, Esp), Kévin Rodrigues (Real Sociedad, Esp), Ricardo Ferreira (Sporting de Braga), Edgar Ié (Lille, Fra), Ricardo Pereira (FC Porto) e João Cancelo (Inter Milão, Ita).

- Médios: Danilo (FC Porto), João Mário (Inter Milão, Ita), Bruno Fernandes (Sporting), Ruben Neves (Wolverhampton, Ing), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moscovo, Rus) e Ronny Lopes (Mónaco, Fra).

- Avançados: Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Gelson Martins (Sporting), André Silva (AC Milan, Ita), Gonçalo Paciência (Vitória de Setúbal), Gonçalo Guedes (Valência, Esp) e Bruma (Leipzig, Ale)