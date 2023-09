Gonçalo Ramos diz que é "preciso respeitar" os minutos na seleção

“Acho que aqui na seleção todos temos de saber respeitar os minutos que temos, só jogam 11 e os 24 que são convocados são, normalmente, titulares nos seus clubes. Mas chegam cá e só podem jogar 11. Temos de respeitar, porque a oportunidade vai surgir para todos”, argumentou o ponta de lança dos franceses do Paris Saint-Germain, que na seleção soma quatro golos em apenas sete jogos.



Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Luxemburgo, da sexta jornada do Grupo J da fase de qualificação para o Euro2024, o presumível titular no ataque luso, face à ausência do castigado Cristiano Ronaldo, falou da importância de jogar no Algarve e do apoio deixado pelo capitão de equipa antes de deixar a comitiva no dia de hoje.



"É sempre especial jogar no Algarve, tenho o apoio da minha família e vão estar presentes mais familiares meus do que o normal. O Cris [Ronaldo] dá sempre um grande apoio. Esteve com a equipa até hoje a apoiar-nos e a dar a sua ajuda naquilo que pode, mas neste momento já regressou ao seu clube", contou.



Depois, falou sobre o facto de ter a melhor média de golos por minuto na equipa principal das ‘quinas’: “Não fazia ideia, não sabia desse facto. Mas é importante estar ao lado do Cris [Ronaldo] nesses números e estatísticas”.



Quanto ao Luxemburgo, que segue na segunda posição da ‘poule’, com 10 pontos, os mesmos da Eslováquia, ambos a cinco do líder Portugal, Ramos alertou para o “bom momento” que o opoente atravessa.



“Equipa que está a atravessar um bom momento, está em segundo lugar do grupo e temos respeito, porque tem estado muito bem e tem jogadores com muita qualidade. Mas isso para nós é igual a todos os outros adversários, porque vamos entrar da melhor forma possível”, terminou.



Após cinco jornadas, Portugal lidera o Grupo J com 15 pontos, cinco pontos mais que Eslováquia e Luxemburgo, que partilham o segundo lugar, e nove que a Bósnia-Herzegovina, quarto. A Islândia é quinta posicionada, com três, enquanto o Liechtenstein continua em último a zero.



O Portugal-Luxemburgo está agendado para segunda-feira, às 19:45, no Estádio Algarve, e terá arbitragem do inglês John Brooks.