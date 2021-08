Guedes diz que Portugal "só pensa em dar tudo na qualificação"

"O Euro é passado e estamos focados na qualificação, em jogar bem, fazer muitos golos e dar tudo de nós para conseguirmos o melhor resultado possível", começou por dizer o avançado do Valência, de 24 anos, em conferência de imprensa.

Apesar de ter sido convocado para o Euro2020 pelo selecionador luso, Fernando Santos, Guedes não foi opção em nenhum jogo, contudo lembra que a concorrência no grupo é forte e que dá sempre o melhor de si para estar nas melhores condições.

"Não é preciso motivação. Dou sempre tudo para estar nas melhores condições e cabe ao `míster` decidir. Só nos resta trabalhar, respeitar e estar nas melhores condições possíveis. Sou rápido, tenho bom remate, dou velocidade ao jogo, mas não sou o único aqui. Somos todos grandes jogadores e por isso é que estamos aqui", declarou.

Gonçalo Guedes abordou ainda a chegada do médio do FC Porto Otávio, que se estreou em convocatórias por Portugal: "Recebemos da mesma forma que todos os jogadores que vêm pela primeira vez. Tentamos ajudar ao máximo na integração rápida, para que se sinta em casa. Tratamos todos de igual forma."

A seleção portuguesa recebe a República da Irlanda na quarta-feira, no Estádio Algarve, e seis dias depois joga com o Azerbaijão, em Baku. Pelo meio, vai defrontar o Qatar, num particular agendado para 04 de setembro, em Debrecen, na Hungria.

No arranque da qualificação, Portugal venceu o Azerbaijão (1-0) e o Luxemburgo (3-1), e empatou na Sérvia (2-2), ocupando a liderança do grupo A, juntamente com os sérvios, ambos com sete pontos. Os luxemburgueses estão no terceiro posto, com três pontos, à frente de República da Irlanda e Azerbaijão, que ainda não pontuaram.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final. Os segundos classificados vão disputar os `play-offs` de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os `play-offs`.

Destas 12 equipas presentes nos `play-offs`, que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.