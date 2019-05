Hélio Sousa chama 22 jogadores para o Mundial sub-20

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Mai, 2019, 12:08 / atualizado em 10 Mai, 2019, 12:09 | Seleção Nacional

Hélio Sousa anunciou os eleitos para o Campeonato do Mundo Polónia 2019 esta sexta-feira, ao início da tarde, na Cidade do Futebol.







Portugal, recorde-se, está inserido no Grupo F, juntamente com as seleções de Coreia do Sul, Argentina e África do Sul.





Eis a lista de futebolistas convocados:





Com dois títulos mundiais no escalão sub-20, conquistados em 1989 e 1991, a equipa das quinas iniciará a prova diante dos coreanos, a 25 de maio (14h30), seguindo-se os embates com os argentinos, a 28 de maio (17h00), e África do Sul, a 31 (19h30), sempre na cidade de Bielsko-Biala.

Passam aos oitavos de final do Mundial sub-20 os dois primeiros de cada grupo mais os quatro melhores terceiros classificados.

Estágio arrranca a 13 de maio

A seleção nacional sub-20 estagia na Cidade do Futebol a partir de 13 de maio, segunda-feira, e tem viagem marcada para a Polónia no dia 20.



Antes de partir para o Mundial, os comandados de Hélio Sousa irão realizar um jogo de preparação frente à Arábia Saudita. A partida terá lugar na Cidade do Futebol, no dia 18, sábado, pelas 11h00.



Recorde os grupos do Mundial Sub-20 Polónia 2019:



Grupo A: Polónia, Colômbia, Taiti, Senegal.





Grupo B: México, Itália, Japão, Equador.





Grupo C: Honduras, Nova Zelândia, Uruguai, Noruega.





Grupo D: Qatar, Nigéria, Ucrânia, Estados Unidos.





Grupo E: Panamá, Mali, França, Arábia Saudita.





Grupo F: PORTUGAL, Coreia do Sul, Argentina, África do Sul.











Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton FC), Luís Maximiano (Sporting CP) e Ricardo Silva (FC Porto)Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (FC Porto), Francisco Moura (SC Braga), Diogo Dalot (Manchester United), Romain Correia (Vitória SC), Rúben Vinagre (Wolverhampton Wanderers FC) e Thierry Correia (Sporting CP)Florentino (SL Benfica), Gedson Fernandes (SL Benfica), Miguel Luís (Sporting CP), Nuno Henrique (Chievo Verona) e Nuno Santos (SL Benfica)Trincão (SC Braga), Jota (SL Benfica), Mesaque Dju (West Ham United), Pedro Martelo (SC Braga), Pedro Neto (SS Lazio) e Rafael Leão (LOSC Lille)No total, a seleção portuguesa soma 11 participações no Campeonato do Mundo de sub-20, nas quais registou quatro presenças no pódio e foi eliminada apenas por uma vez na fase de grupos, em 1993, na Austrália.