Hélio Sousa e o sonho de ganhar o Mundial Sub-20

A seleção nacional sub-20 viajou para a Alemanha, onde sexta-feira defronta a congénere germânica em jogo de preparação para o Mundial’2019.



A competição decorrerá na Polónia, de 23 de maio a 15 de junho. A planificação prevê também um jogo amigável com a Inglaterra, na próxima terça-feira, em Penafiel.



Hélio Sousa conversou com o jornalista David Carvalho e falou da candidatura ao título mundial; da ideia de começar já a preparar os jogos oficiais; potenciar as vivências dos jogadores da seleção provenientes de realidades muito diferentes; do sentimento que os futebolistas têm de que ainda há algo para ganhar; da hipótese que está em aberto de João Félix integrar o grupo e do orgulho que é ver jogadores desta geração estarem já em patamares superiores como a seleção principal.



Recorde-se que esta geração de futebolistas já conquistou os títulos europeus der sub-17 e sub-19.