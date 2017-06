Hélio Sousa quer o título europeu de Sub-19

Mário Aleixo - RTP 30 Jun, 2017, 10:00 / atualizado em 30 Jun, 2017, 10:00 | Seleção Nacional

O Campeonato da Europa de futebol de sub-19 decorre na Geórgia entre 2 e 15 de julho.



Hélio Sousa, ambiciona um novo título internacional para Portugal, agora na Geórgia, um ano depois de ter levado o escalão de sub-17 à vitória no Europeu, realizado no Azerbaijão.



O treinador português está perante mais uma fase final de um Campeonato da Europa, a sexta em oito anos de trabalho na Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



O técnico orienta uma equipa que integra vários dos campeões europeus de sub-17.



"É uma continuidade, mas é outra competição, onde vamos novamente prepararmo-nos para estar nas melhores condições e vencer todos os jogos. Esperamos ser suficientemente competentes para nos levar o mais longe possível na competição e, se possível, lutarmos novamente por vencer uma competição desta envergadura", adiantou.





No caminho de Portugal nesta competição estão as seleções da Geórgia, a anfitriã do torneio, a República Checa e a Suécia. Apesar das diferenças, o selecionador português destaca a qualidade dos três adversários no grupo A, enquanto na outra poule são as seleções da Bulgária, Inglaterra, Alemanha e Holanda a medirem forças."A Geórgia está a preparar-se há dois anos para esta prova, na qual vai ter toda a responsabilidade, orgulho e honra de poder disputar o campeonato no seu país, o que irá fazer com que os seus jogadores se superem. Já a República Checa e a Suécia estão cada vez mais organizadas e apresentam mais qualidade no seu futebol, sem fugir às suas raízes", defendeu.Portugal estreia-se frente à seleção anfitriã, no domingo, defronta a República Checa três dias depois, a 5 de julho, e encerra a fase de grupos com a Suécia, dia 8.