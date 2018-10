Heriberto Tavares assegura que seleção de sub-21 está "focada e tranquila"

Lusa Comentários 14 Out, 2018, 11:37 | Seleção Nacional

A uma jornada do final, o primeiro lugar no Grupo 8 está a dois pontos de distância e não vai fugir à Roménia, com 21, o que faz com que Portugal, com 19, procure marcar presença no ‘play-off' como um dos quatro melhores segundos classificados – tem de vencer e não depende só de si.



“O grupo está focado e tranquilo. Ainda temos alguns dias para preparar o jogo e hoje vai ser mais um dia para pormos em prática aquilo que o ‘mister' quer. Estamos confiantes e concentrados para este jogo", afirmou Heriberto, em conferência de imprensa, antes do treino no Estádio da Madeira.



A motivação do extremo, que joga no Moreirense, por empréstimo do Benfica, está em alta após ter apontado quatro golos na goleada no Liechtenstein, por 9-0, na passada quinta-feira.



“Foi uma boa vitória. O ‘póquer' foi conseguido através da ajuda do grupo, porque, se a equipa não me ajudasse, eu não conseguia com certeza chegar a esses números. É sempre melhor trabalhar sobre vitórias", comentou.



Com um "orgulho enorme" em poder vestir a camisola das ‘quinas', Heriberto espera que o Estádio do Marítimo esteja "bem composto" na terça-feira, no jogo com a "competitiva" Bósnia-Herzegovina, que tem menos um ponto e, em casa, bateu Portugal por 3-1.



Nos 15 minutos em que a comunicação social teve acesso ao treino, o selecionador Rui Jorge teve à disposição todos os 23 jogadores.



Portugal realiza o derradeiro treino na segunda-feira, no Estádio do Marítimo, às 18:00, antes do qual Rui Jorge irá fazer a antevisão da partida de terça-feira, cujo apito inicial está marcado para as 19:00.