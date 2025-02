Jéssica Silva diz que empate com Inglaterra reforça confiança da seleção portuguesa

“Estamos felizes e satisfeitas com o empate. Sabíamos que íamos ter muitas dificuldades – estamos a falar da campeã europeia –, mas é um resultado que nos deixa muito confiantes para aquilo que aí vem”, disse a jogadora antes do treino matinal, em Lagos, citada pelos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol.



A seleção portuguesa empatou na sexta-feira com a congénere de Inglaterra, em jogo da primeira ronda do Grupo A3 da Liga das Nações feminina, disputado no Estádio Municipal de Portimão.



A internacional portuguesa, titular e substituída aos 75 minutos por Ana Capeta, que pouco depois esteve envolvida na jogada do golo, reconheceu que a equipa das ‘quinas’ fez “uma segunda parte muito melhor do que a primeira”.



“Estando dentro ou fora de campo, sentimos as coisas quase da mesma forma e foi muito especial ver a Kika [Nazareth] marcar aquele golo, dar-nos o empate. Fizemos uma segunda parte muito boa, estivemos sempre em cima delas, alterámos o nosso sistema. Foi uma segunda parte muito bem conseguida, melhorámos o que não estávamos a conseguir fazer bem na primeira parte e conseguimos o empate”, afirmou Jéssica Silva.



Na segunda jornada, a equipa portuguesa desloca-se à Bélgica, com encontro marcado para quarta-feira, às 19:15, no Estádio Den Dreef, em Leuven.



O grupo inclui ainda a campeã mundial Espanha, que na estreia venceu em casa as belgas (3-2), com reviravolta no marcador depois de estar a perder por dois golos.



“Queremos ganhar, mas competir com estas seleções é algo que nos deixa bastante motivadas, porque vamos ter um 2025 cheio de desafios”, sustentou a avançada lusa.



Sobre o próximo adversário de Portugal, Jéssica Silva salientou que a Bélgica “é uma seleção muito boa e bastante competitiva”, com “excelentes jogadoras, jogadoras novas, outras com muita experiência”.



A jogadora portuguesa espera contar com o apoio de muitos compatriotas nas bancadas do recinto belga: “No ano passado, tivemos sempre um grupinho de portugueses em todo o lado. É a imagem do coração português. Esperamos ter lá os nossos adeptos e no final celebrar com eles”.