Jéssica Silva regressa às convocadas de Portugal para a qualificação europeia

Na lista de 26 jogadoras, dominada pelo Sporting, com 11 convocadas, figura também a avançada do Benfica Kika Nazareth, de 18 anos, que não foi chamada para a dupla jornada de apuramento disputada em novembro de 2020.



Nos dois últimos jogos de apuramento, Portugal joga em Helsínquia, em 19 de fevereiro, às 16:15 (hora de Lisboa), e defronta a seleção escocesa quatro dias depois, em horário e local a divulgar, devido às restrições impostas na sequência da pandemia de covid-19.



As internacionais portuguesas concentram-se em 09 de fevereiro, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e partem nesse dia para o Algarve, onde irão treinar até 16 de fevereiro.



A seleção portuguesa ocupa a segunda posição no Grupo E, em igualdade pontual com a líder Finlândia, sua única concorrente na luta pela qualificação direta, após a eliminação da Escócia. A equipa que vencer no dia 19 isolar-se-á na liderança.



Apuram-se para a fase final, em Inglaterra, os vencedores de cada grupo, mais os três segundos classificados com melhores resultados face ao primeiro, terceiro, quarto e quinto no seu grupo. Os restantes segundos colocados vão disputar um ‘play-off’, em data a definir.