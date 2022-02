Joana Martins substitui Andreia Jacinto na seleção

O selecionador Francisco Neto optou, assim, pela troca direta entre as duas médias do Sporting, com Joana Martins a regressar à equipa das quinas, pela qual tem apenas duas internacionalizações.Joana Martins, de 21 anos, esteve anteriormente num particular entre Portugal e Ucrânia (vitória 3-0) e num jogo da Algarve Cup com a Suíça (derrota por 3-1), ambos em 2019.A preparação para a 28.ª edição da Algarve Cup arranca esta segunda-feira, com a seleção a realizar o primeiro treino ainda na Cidade do Futebol, em Oeiras, antes de partir para o Algarve.

A competição vai ser disputada por Portugal, Itália, Noruega, Dinamarca e Suécia, entre 16 e 23 de fevereiro, no Estádio Algarve e no Estádio de Lagos, com cada equipa a disputar dois jogos e a qualificar-se para a final ou para uma "poule", entre três seleções, que atribui as restantes classificações.