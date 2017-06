João Cancelo acredita num brilharete da seleção sub-21

Mário Aleixo - RTP 05 Jun, 2017, 11:23 | Seleção Nacional

O futebolista João Cancelo recordou esta segunda feira que foi devido ao trabalho realizado na seleção sub-21 que chegou a representar a formação principal de Portugal, frisando que o presente passa pela equipa liderada pelo selecionador Rui Jorge.



"Sinto que faço parte deste grupo. Foi com ajuda deste grupo que consegui atingir a seleção A e venho aqui para ser mais um ajudar a seleção, assim como espero que os meus colegas me ajudem a mim", começou por dizer o atleta do Valência, acrescentando: "As expetativas [para o Europeu] estão altas, foi um ano bom para Portugal e vamos lá [Polónia] tentar a melhor prestação possível".





Há três temporadas no clube espanhol, João Cancelo reconheceu que "não teve uma grande época" e reforçou a ideia de estar "concentrado em atingir os objetivos" com a seleção no Europeu de sub-21.O defesa formado no Benfica abordou também a qualidade das seleções de Espanha, Sérvia e Macedónia, que integram o grupo B do Europeu juntamente com Portugal, admitindo que a equipa das 'quinas' terá uma "palavra a dizer" na competição."Penso que qualquer uma das seleções vai estar presente no campeonato é favorita. Há seleções muitos fortes, mas Portugal tem uma palavra a dizer. Qualquer uma das três tem o nosso respeito, mas sabemos que eles também nos vão respeitar a nós. Vamos tentar fazer uma prestação positiva e pensar jogo a jogo", argumentou.A terminar, o jogador que conta com 77 internacionalizações em todos os escalões da equipa de seleção, felicitou o tetracampeonato conquistado pelo Benfica e também Cristiano Ronaldo, que conquistou a Liga dos Campeões ao serviço do Real Madrid."É claro que fiquei contente pelo Benfica. É o clube do meu coração, quanto mais êxito tenham, mais contente fico e espero que continue tudo a correr bem. Fico contente pelo Cristiano, é um exemplo para todos os jogadores portugueses jovens. Um exemplo a seguir", concluiu.A fase final do campeonato Europeu de sub-21 decorrerá na Polónia, entre 16 e 30 de junho, e contará pela primeira vez com 12 seleções.Eis o quadro de jogos da seleção portuguesa no Europeu Sub-21:17/06 – Portugal-Sérvia – 17h0020/06 – Portugal-Espanha – 19h4523/06 – Macedónia-Portugal – 19h45Guarda-redes – Bruno Varela (22 anos), Miguel Silva (22) e Joel Pereira (20);Defesas – João Cancelo (23), Kevin Rodrigues (23), Ruben Semedo (23), Tobias Figueiredo (23), Edgar Ié (23), Fernando Fonseca (20) e Pedro Rebocho (22);Médios – Rúben Neves (20), Podstawski (22), Bruno Fernandes (22), Francisco Ramos (22), Francisco Geraldes (22), João Carvalho (20), Rony Lopes (21) e Renato Sanches (19);Avançados – Bruma (22), Podence (21), Diogo Jota (20), Gonçalo Guedes (20), Gonçalo Paciência (22), Iuri Medeiros (22) e Ricardo Horta (22).