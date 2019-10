João Coimbra antevê dificuldades para Portugal frente ao Luxemburgo

Os campeões europeus recebem o Luxemburgo em 11 de outubro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e deslocam-se a Kiev no dia 14, para defrontar a Ucrânia, que lidera o Grupo B.



João Coimbra alerta para as dificuldades que a seleção do Luxemburgo pode criar a Portugal, dada a evolução que aquela seleção tem feito.



Ao jornalista José Carlos Lopes o internacional português lembrou que a equipa nacional luxemburguesa tem nas suas fileiras jogadores de valia que podem criar problemas a Portugal.



João Coimbra, de 33 anos, destacou que o dia-a-dia da seleção portuguesa é acompanhado com grande entusiasmo pela comunidade lusa e revelou que quando Portugal visitar o Luxemburgo até poderá jogar no novo estádio que está a ser construído.



O médio ofensivo revelou ainda que talvez regresse a Portugal no final da época.