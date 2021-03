João Félix antevê jogo "mais aberto" com a Sérvia

"Vai ser um jogo completamente diferente do Azerbaijão, mas esperamos sair com a vitória", afirmou o jogador do Atlético de Madrid, antevendo "um jogo mais disputado", no qual a seleção lusa terá de estar preparada "para passar mais tempo sem bola, e defender de forma mais agressiva".

João Félix, que na quarta-feira substituiu André Silva aos 75 minutos do encontro com o Azerbaijão, da primeira jornada do grupo A de apuramento para o Mundial2022, alertou para a qualidade da seleção sérvia, que se impôs por 3-2 à República da Irlanda.

"A Sérvia, sendo uma boa equipa e com bons jogadores, acaba sempre por se abrir mais um bocadinho e isso pode ser mais vantajoso para nós", afirmou o jogador, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Sobre o jogo com o Azerbaijão, disputado em Turim, Félix considerou que, apesar de só ter vencido por 1-0, com um autogolo do central Maksim Medvedev, Portugal criou "inúmeras oportunidades" e conseguiu o objetivo principal, que era "vencer o encontro".

A seleção portuguesa efetuou hoje em Turim o primeiro treino com vista ao jogo com a Sérvia, com os titulares do jogo com o Azerbaijão a efetuarem recuperação no ginásio.

A comitiva lusa parte ainda hoje, pelas 17:30 (16:30 em Lisboa), rumo a Belgrado, onde, na sexta-feira, também pelas 17:30 realizará o treino oficial, antecedido, às 16:45, da conferência de imprensa de antevisão da partida, feita por Fernando Santos e um jogador a designar.

Portugal defronta no sábado a Sérvia, às 20:45 (19:45 em Lisboa), no segundo jogo do Grupo A, antes de fechar na terça-feira a ronda tripla inicial de apuramento para o Mundial2022 com a visita ao Luxemburgo.

Para garantir uma oitava participação, e sexta consecutiva, no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um ‘play-off’.