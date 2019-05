João Félix falha Mundial de sub-20, mas Hélio Sousa mantém ambições intactas

Lusa Comentários 10 Mai, 2019, 14:04 | Seleção Nacional

"Portugal nunca é uma seleção fraca. Somos uma das referências da Europa e somos sempre uma das seleções mais fortes", afirmou Hélio Sousa, na conferência de imprensa, realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, em que foi divulgada a lista de convocados para o Mundial sub-20, da qual não consta o nome do avançado do Benfica.

Ainda assim, Hélio Sousa admitiu ser "difícil" não poder contar com Félix na prova que terá lugar na Polónia, entre 23 de maio e 15 de junho, embora revelando estar "satisfeito" por ver o jovem jogador num patamar mais elevado.

"Difícil é sempre, devido à qualidade que esta geração tem demonstrado, por todo o envolvimento que há. Não fico triste. Fico, sim, satisfeito por o João poder estar em espaços competitivos de excelência e a vivenciar experiências únicas", referiu.

O técnico chamou 22 jogadores, mas um dos quatro guarda-redes convocados será dispensado, pelo que a lista final terá 21 elementos. Esta situação prende-se com o facto de Diogo Costa, guardião do FC Porto, poder ser chamado para a final da Taça de Portugal, que se disputa em 25 de maio, precisamente o dia em que Portugal se estreia no Mundial, diante da Coreia do Sul, podendo assim ficar de fora da fase final da prova.

Depois das conquistas dos Europeus de sub-17, em 2016, e sub-19, em 2018, Hélio Sousa considera que esta geração tem capacidade para "conseguir algo mais" e arrecadar um troféu que Portugal arrecadou em 1989 e 1991.

"É uma geração que conseguiu algo único na Europa e que vai sentir-se muito motivada para conseguir algo mais. Parece que foi algo banal, apesar de nunca ninguém o ter conseguido. Eles vão querer afirmar-se novamente e deixar um marco para o país", disse.

Contudo, o antigo médio e um dos integrantes da seleção de sub-20 que venceu o Mundial de 1989, referiu que o objetivo de Portugal "é sempre vencer o próximo jogo", ainda que lembrando que "nestas fases finais, é muito importante estar no espaço seguinte da competição", neste caso nos oitavos de final.

Já quanto à concorrência no grupo F do Mundial, Hélio foi perentório: "A Argentina tem uma geração de excelência, a Coreia do Sul tem sempre equipas muito organizadas e consegue formar excelentes equipas, e a África do Sul é uma equipa diferente, do futebol africano."

Perto do final da conferência de imprensa, o técnico não conteve as lágrimas quando foi questionado sobre os últimos passos que está a dar na Federação Portuguesa de Futebol, antes de assumir o comando da seleção principal do Bahrein.

"Cada ano passado aqui tem sido maravilhoso. Só tenho de agradecer tudo o que me tem acontecido. O desejo é dar as melhores vivências a cada um dos nossos jogadores e vivenciá-las com eles. Tem sido extraordinário. É um prazer enorme trabalhar com os nossos jovens jogadores", disse, visivelmente emocionado.

A seleção nacional de sub-20 concentra-se na próxima segunda-feira, na Cidade do Futebol, onde vai começar a preparar a participação no Campeonato do Mundo.

Portugal está inserido no grupo F, juntamente com Coreia do Sul, Argentina e África do Sul. A seleção portuguesa estreia-se em 25 de maio, contra os sul-coreanos, seguindo-se os embates com os argentinos, em 28, e sul-africanos, em 31.

Lista provisória de convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton, Ing), Luís Maximiano (Sporting) e Ricardo Silva (FC Porto).

- Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (FC Porto), Francisco Moura (Sporting de Braga), Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Romain Correia (Vitória de Guimarães), Rúben Vinagre (Wolverhampton, Ing) e Thierry Correia (Sporting).

- Médios: Florentino (Benfica), Gedson (Benfica), Miguel Luís (Sporting), Nuno Henrique (Chievo, Ita) e Nuno Santos (Benfica).

- Avançados: Trincão (Sporting de Braga), Jota (Benfica), Mesaque Dju (West Ham, Ing), Pedro Correia (Sporting de Braga), Pedro Neto (Lazio, Ita) e Rafael Leão (Lille, Fra).