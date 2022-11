João Mário acredita no título mundial e o "caso Ronaldo"

Apesar de ter entre os convocados dez jogadores que vão estrear-se em fases finais, João Mário acredita que Portugal tem condições para lutar pelo título no Campeonato do Mundo que arranca no próximo dia 20 de novembro, no Catar.



"Eu acredito que a seleção é o momento. Os dez jogadores estreantes chegam aqui como fruto do trabalho que fizeram nos clubes. Os mais experientes passaram-lhes uma mensagem de confiança, de acreditar nas nossas ideias. Para ganhar títulos é preciso ter um grande grupo e Portugal tem uma Seleção que nos faz sonhar. Todos acreditamos que é possível conquistar este Mundial".



E a propósito acrescentou: "Não é uma conversa de agora, já falámos disso durante a qualificação. Todos sabem qual é o objetivo. A partir do momento em que ganhas um Europeu e uma Liga das Nações sabemos que podemos conquistar o Mundial. Não queremos só participar, queremos também ganhar. É uma conversa entre nós, sabemos que é difícil, mas vamos tentar".







Sobre a pergunta se acredita que António Silva pode ser titular respondeu: "Claro, todos os que estão podem ser (titulares). Ele surpreendeu-me no ano passado quando já treinava connosco na equipa principal, é um jogador muito jovem, mas muito maduro. Já jogou a este nível e tem todas as condições para o fazer da melhor maneira".







E a entrevista de Cristiano Ronaldo que impacto pode ter noseio da seleção? Eis a resposta: "A seleção encontra-se motivada. É um grande prazer para os 26 estarem cá, iremos trabalhar da melhor maneira para preparar este amigável. Sobre Ronaldo há pouco a dizer, uma das vantagens de chegar à seleção é que é tudo anulado. Não há grande problema. Sempre que venho à seleção, as primeiras perguntas são quase todas sobre ele, não é novidade para ninguém..."