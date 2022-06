João Mário admite que apuramento para o Europeu de sub-21 está a "um passo"

“Estamos a preparar bem este jogo, como fazemos com todos. Queremos muito a vitória, é esse o nosso objetivo. Sabemos que estamos a um passo de obter a qualificação direta, mas esta equipa encara todos os jogos para vencer e este não será exceção”, disse o defesa, a dois dias de Portugal defrontar a Bielorrússia em campo neutro, na Arménia.



A seleção portuguesa já treinou hoje em Yerevan, numa sessão em que o lateral Nuno Tavares, com queixas na coxa direita, esteve ausente, e quando a equipa continua a preparar o jogo de sábado com os bielorrussos.



“O favoritismo da nossa parte é claro. Praticamos bom futebol, gostamos de ter a bola e de criar muitas oportunidades de golo. É isso que nos caracteriza. Sabemos que do outro lado vai haver uma equipa que nos criou muitas dificuldades no jogo da primeira volta, mas iremos sempre procurar a vitória”, adiantou João Mário, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.



Portugal tem frente à Bielorrússia o primeiro dos últimos três jogos no grupo D de apuramento para o Europeu de 2023.



O jogo com a Bielorrússia disputa-se no sábado em campo neutro, na Academia da FIFA em Yerevan, seguindo-se o embate com o Liechtenstein, em Vaduz, em 07 de junho, e com a Grécia, em 11, em Barcelos.



A seleção, orientada pelo ex-futebolista Rui Jorge, lidera o agrupamento com 19 pontos, mais dois do que a Grécia, segunda classificada com mais um jogo e principal rival na luta pela qualificação para o próximo Europeu.