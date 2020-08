João Mário e Joelson Fernandes na seleção sub-21

Entram para o lugar dos lesionados Fábio Vieira, do FC Porto, e Nuno Santos, do Boavista, que faziam parte da convocatória anterior. O médio ‘axadrezado’ tinha sido chamado na sexta-feira pelo selecionador Rui Jorge para substituir o também lesionado Úmaro Embalo.



A seleção concentrou-se hoje à noite, numa unidade hoteleira de Oeiras, e o primeiro treino neste estágio está agendado para segunda-feira, pelas 18:00, na Cidade do Futebol.



Portugal joga com o Chipre, em 04 de setembro, em Larnaca, e com a Bielorrússia, em solo luso, em 08, em dois jogos de qualificação para a fase final do Euro2021.



A seleção nacional ocupa o segundo lugar do Grupo 7 com nove pontos, menos três que a Holanda, que lidera.



Lista dos 23 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton, Ing) e Luís Maximiano (Sporting).



- Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (FC Porto), Eduardo Quaresma (Sporting), Nuno Mendes (Sporting), Pedro Pereira (Benfica), Rúben Vinagre (Wolverhampton, Ing), Tiago Djaló (Lille, Fra) e Tomás Tavares (Benfica).



- Médios: Daniel Bragança (Sporting), Florentino (Benfica), Gedson Fernandes (Tottenham, Ing), Miguel Luís (Sporting), Pedro Gonçalves (Sporting), Vítor Ferreira (FC Porto), João Mário (FC Porto) e Joelson Fernandes (Sporting).



- Avançados: Dany Mota (AC Monza, Ita), João Filipe 'Jota' (Benfica), Pedro Neto (Wolverhampton, Ing) e Pedro Mendes (Sporting).