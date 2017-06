João Mário está lesionado e deixa a seleção

Mário Aleixo - RTP 07 Jun, 2017, 10:13 / atualizado em 07 Jun, 2017, 10:16 | Seleção Nacional

A lesão do médio João Mário que o impediu de treinar a 100 por cento desde que chegou à seleção impede-o de representar Portugal na Taça das Confederações, nem no próximo jogo diante da Letónia, de qualificação para o Mundial 2018.



O jogador do Sporting agravou uma lesão num dos gémeos e um exame complementar indicou que terá que estar parado durante 10 dias, não estando por isso apto a vestir a camisola das quinas.



O médio do Inter de Milão tinha falhado a fase inicial do treino de terça-feira, na Cidade do Futebol, mas estava previsto que integrasse o resto da sessão, sem limitações.



Contudo, segundo adiantou a assessoria de imprensa da FPF aos jornalistas, o jogador sentiu um desconforto maior e acabou por não participar no treino, tendo sido posteriormente submetido a exames, que detetaram a lesão muscular na perna direita.



Sendo assim, está completa a lista de convocados de Fernando Santos para os próximos compromissos da Seleção, uma vez que o grupo atual contava com 24 jogadores, e agora só irá contar com 23, número máximo de atletas permitido.