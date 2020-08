João Pedro Sousa diz que objetivos passam por "fazer o melhor" pelo Famalicão

Depois do sexto lugar na edição 2019/20 do principal campeonato luso, no regresso, 25 anos depois, ao convívio com os ‘grandes’, o técnico não quer traçar metas, focando-se essencialmente no jogo a jogo.



"O que vamos tentar fazer é trabalhar com a mesma ideia, no mesmo sentido do que fizemos no ano passado. Sem paralelismos, sem olhar para trás. Estamos orgulhosos do que fizemos no passado, mas de forma alguma isso vai desviar-nos do caminho”, afirmou.



De acordo com João Pedro Sousa, a equipa sabe por onde tem de caminhar e o que tem de fazer, em mais um ano “muito difícil”.



“O nosso objetivo vai ser, tal como na época passada, fazer o melhor possível. Essa ideia ninguém nos tira da cabeça: fazer o melhor possível, para fazer um excelente campeonato", disse o técnico, em conferência de imprensa.



Sobre o facto de, na época passada, o Famalicão ter falhado as competições europeias na última jornada do campeonato, por um ponto, por culpa de um golo sofrido já em período de descontos, no reduto do Marítimo (3-3), João Pedro Sousa desvalorizou.



"Nós nunca falámos no lugar A, B ou C, mesmo no ano passado, porque, de facto, não é isso que pensamos. Preparamos todas as semanas um jogo, com o máximo de ambição, que é vencer. Portanto, o que prometemos, e não vamos fugir desta mensagem, é preparar-nos para lutar pelos três pontos, todas as jornadas, fazer o melhor possível”, prometeu o técnico.



Em função dos que forem sendo os resultados, o Famalicão não rejeita repetir o que fez em 2019/20: “Se, no fim do campeonato, o melhor possível for igual ou semelhante ao ano passado, ótimo. Se for abaixo, foi o melhor possível. Se for melhor, ótimo na mesma. Mas, o que prometemos é fazer o máximo e o melhor possível pelo Famalicão".



O treinador defendeu ainda que ainda há um percurso a percorrer e que "a forma de jogar do Famalicão está longe de estar fechada".



"Percebemos que temos de melhorar, apesar dos excelentes resultados do ano passado, quer ao nível do jogo quer ao nível classificativo. Temos consciência de que podemos e devemos melhorar. A nossa base começa por aí, melhorar o nosso jogo, sermos mais fortes no treino, no jogo, para podermos ganhar mais vezes. Esse é o nosso objetivo", salientou.



O técnico famalicense está satisfeito com os reforços que já chegaram a Famalicão e otimista.



"Sabíamos que poderia haver saídas, até pelo rendimento de determinados jogadores. Estávamos preparados. É com naturalidade que chegam jogadores. De uma coisa temos certeza: são jogadores de qualidade e que nos vão ajudar a fazer um bom trabalho", vincou.



O treinador já perdeu jogadores importantes, mas sabe que mais podem sair.



"É perfeitamente normal outros clubes estarem atentos e interessados em jogadores que demonstraram, na época passada, a qualidade que têm. Ficaria muito triste se saíssem, mas fico muito contente por eles, por irem para outros clubes de maior projeção. Aconteceu com o Pedro (Gonçalves). Se acontecer com outro, já o disse, estamos aqui, prontos para colmatar a saída de jogadores de muita qualidade", frisou.



Sobre o facto de o sorteio ter definido que o primeiro adversário do Famalicão, na primeira jornada da I Liga, seria o ‘vice’ Benfica, João Pedro Sousa apenas lamentou a falta de público nas bancadas.



"Só tenho pena de não termos o estádio cheio, porque Famalicão já merecia ter um jogo desses. Infelizmente, no ano passado, os adeptos também não tiveram oportunidade de assistir aqui ao jogo com o Benfica, com o FC Porto. São jogos de que gostamos, a cidade gosta, os nossos adeptos gostam. O adversário é como qualquer outro, vamos preparar-nos da mesma forma", disse ainda.