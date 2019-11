João Tralhão fala da seleção de Portugal, de Bernardo Silva e do Luxemburgo

O treinador que trabalhou vários anos nos escalões de formação do Benfica analisou, na Antena 1, a vitória da selecção e Portugal sobre a Lituânia (6-0), a exibição de Bernardo Silva e o próximo jogo com o Luxemburgo.