João Virgínia destaca granda confiança da seleção sub-21 para vencer próximos jogos

“Sinto que a equipa continua muito confiante para os jogos que aí vêm. Queremos vencer ambos e prepararmo-nos cada vez melhor para chegar ao Europeu”, referiu o guardião dos ingleses do Reading, em conferência de imprensa.



Sobre a titularidade na baliza das ‘quinas’, Virgínia apenas disse que para além de si, também o Diogo Costa, do FC Porto, e o Luís Maximiano, do Sporting, “têm capacidade para estar na baliza da seleção” e que a opção cabe ao selecionador Rui Jorge”.



No treino realizado hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras, Rui Jorge, que fala na quarta-feira à Comunicação Social, pelas 17:30, não contou com o defesa Rúben Vinagre, devido a queixas no tornozelo esquerdo.



Portugal defronta a Eslovénia, em jogo particular, na quinta-feira, no Estoril, e no dia 19 de novembro joga em Drammen, na Noruega, a contar para o grupo 7 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021.



Após três jogos realizados, Portugal é segundo classificado do grupo 7 de qualificação para o Euro2021, com seis pontos, menos três do que a líder Holanda e mais um do que a terceira colocada, Bielorrússia, que tem mais um jogo. Já a Noruega está na quarta posição, com quatro pontos.