Jogo decisivo entre Portugal e Sérvia disputado no Estádio da Luz

O jogo, último da seleção lusa no Grupo A de qualificação, estava previsto para o Estádio José Alvalade, também na capital portuguesa, mas a FPF justificou a troca com a sobrecarga de jogos no recinto `leonino`.

"O jogo Portugal-Sérvia, agendado para 14 de novembro, não será realizado no Estádio José Alvalade devido ao calendário sobrecarregado do Sporting em casa, entre jogos da I Liga e `Champions`, nas próximas semanas. Assim, o último jogo da fase de apuramento para o Mundial2022 será realizado, também em Lisboa, no Estádio do Sport Lisboa e Benfica", refere a FPF em comunicado.

O organismo agradeceu aos dois clubes, Sporting e Benfica, mas também aos respetivos presidentes, Frederico Varandas e Rui Costa, pela "disponibilidade e compromisso manifestados".

"A FPF e o Sporting acordaram que a seleção nacional voltará a jogar no Estádio José Alvalade em próxima fase de qualificação", concluiu.

O jogo entre Portugal e Sérvia vai ser decisivo para decidir qual das duas seleções vai conseguir o apuramento direto no Grupo A de qualificação europeia, numa altura em que ambas já garantiram os dois primeiros lugares do agrupamento.

O primeiro garante o `bilhete` para o Mundial2022, a disputar no Qatar, enquanto o segundo classificado vai disputar um `play-off`.

Nesta altura, a Sérvia lidera com 17 pontos, mas tem mais um jogo do que a equipa das `quinas`. Caso vença na visita à República da Irlanda, em 11 de novembro, Portugal vai entrar no Estádio da Luz na frente do grupo.