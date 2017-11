Homenagem às vítimas dos incêndios: jogos de preparação de Portugal transmitidos por RTP, SIC e TVI

02 Nov, 2017, 20:40 / atualizado em 02 Nov, 2017, 20:44 | Seleção Nacional

A iniciativa solidária a favor das vítimas dos incêndios fará com que os jogos Portugal- Arábia Saudita (dia 10) e Portugal- Estados Unidos (no dia 14 de novembro) tenham, pela primeira vez, transmissão nos três canais generalistas, em canal aberto.



Ambos os jogos estão marcados para as 20h45. A Federação, que já tinha marcado os dois jogos para Viseu e para Leiria (os distritos mais afetados pelos fogos), chegou esta quinta-feira a acordo com os três canais.



As receitas reverterão a favor das vítimas dos fogos em Portugal.