Jorge Braz anuncia em 30 de dezembro a convocatória para o Europeu

Na nota publicada, a FPF assinala também que a divulgação dos convocados será realizada apenas através da plataforma digital, com Jorge Braz a anunciar os nomes escolhidos em conferência com início às 17h00.



O Europeu de futsal decorrerá entre 19 de janeiro e 6 de fevereiro, nos Países Baixos, e a seleção portuguesa, que venceu a competição em 2018, ao derrotar a Espanha na final (3-2 no prolongamento), integra o Grupo A.



Portugal tem a Sérvia (19 de janeiro), os Países Baixos (23) e a Ucrânia (28), como seleções adversárias na fase de grupos, em que os dois primeiros classificados de cada agrupamento rumam aos quartos de final.



A seleção das quinas chega a este Europeu não só como a campeã em título, na competição continental disputada na Eslovénia em 2018, mas como recente campeão do mundo, título conquistado em setembro na Lituânia, batendo a Argentina na final (2-1).