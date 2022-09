Jorge Braz feliz por nova conquista do futsal português

”, declarou com visível orgulho.Jorge Braz considerou ainda que o sucesso atual do futsal português era previsível graças ao trabalho realizado pela estrutura da Federação Portuguesa de Futebol e pelos clubes que possibilitam o desenvolvimento da modalidade, o que lhe deixa a certeza de que o futuro da mesma estará assegurado no país.”, indicou de forma afirmativa.Para dar seguimento a este momento de glória para o futsal de Portugal, atual campeão europeu e mundial de futsal, o selecionador define como “obrigação” da estrutura federativa “proporcionar oportunidades aos jovens”.Jorge Braz abordou uma sucessão natural na equipa nacional, sem prejuízo na qualidade ou na ambição: “Se eles têm valor e se também trabalham para atingir este patamar, estamos cá para confiar neles totalmente, porque, se tiver qualidade, o que interessa se tem dezoito anos ou trinta".”, assegurou confiante quanto a um futuro brilhante para o futsal nacional.