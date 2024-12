Jorge Braz quer arrancar qualificação para Euro2026 de futsal com vitória

"Já analisámos e preparámos o jogo. Queremos começar com três pontos e com um bom jogo, com confiança e a ser Portugal, fundamentalmente", lançou Jorge Braz em declarações reproduzidas no portal da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Portugal está inserido no Grupo 7 de qualificação, juntamente com Andorra, que visita na sexta-feira, Países Baixos, que recebe em 18 de dezembro, na Póvoa de Varzim, e Macedónia do Norte.



"[Queremos] ir a jogo com a nossa dinâmica, a nossa identidade, com muita objetividade e segurança. O jogo vai andar muito por aqui. Temos de ser muito objetivos em tudo o que fazemos, mas simultaneamente ter muita segurança cada vez que não tivermos posse de bola e não estivermos a atacar", sublinhou o técnico luso.



A equipa das 'quinas', bicampeão europeu, já se encontra em Andorra-a-Velha, tendo treino agendado para as 18:00 de hoje, de forma a estar preparada para o modelo de jogo do primeiro adversário no caminho para o Euro2026.



"Andorra irá alterar entre pressão defensiva, muitas vezes a defender baixo e a querer transições. Nos últimos jogos de preparação que fizeram conseguiram vencer. São uma equipa muito inteligente e com muita paciência do ponto de vista defensivo. Conseguem transitar para o ataque com muita objetividade e com clara consciência da janela de oportunidade que se abre para eles", antecipou Jorge Braz, acrescentando: "Temos de ser objetivos e seguros. Depois, saber muito bem o que fazer nos esquemas táticos, nas bolas paradas. Queremos muito iniciar a qualificação a ser Portugal, a olhar muito para nós e para aquilo que sabemos fazer".



De resto, o selecionador desvalorizou as diversas ausências na equipa lusa e colocou o foco na confiança total que tem no grupo com que está a trabalhar.



"Do ponto de vista da equipa, só conta quem cá está. Felizmente temos opções e uma variabilidade neste momento que as ausências não afetam minimamente, é assim que todos pensamos. Lamento as lesões do ponto de vista dos jogadores, por eles. Estão aqui 15 jogadores com totais garantias, que dão opções e variabilidade que é muito interessante ao olharmos para a frente. Isso traz-nos riqueza e desenvolvimento do ponto de vista do que é a equipa", rematou.