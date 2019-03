José Couceiro pede calma na euforia do futebol jovem

Terça-feira foi um dia de glória para as seleções nacionais jovens, com a qualificação dos sub-19 e sub-17 para a fase final dos campeonatos da Europa, a que se junta a presença dos sub-20 no mundial da categoria.



José Couceiro admitiu, ao jornalista João Gomes Dias, que são boas notícias para a Federação Portuguesa de Futebol e “representam um trabalho conjunto de vários setores federativos e dos clubes”.



Para o diretor federativo “é importante estar nas fases finais não só pela presença mas por ser mais um passo no crescimento dos jogadores”.



O dirigente reconhece que atingidos estes patamares de excelência “é difícil estabelecer novos objetivos”.



José Couceiro não deixou de lembrar que “os outros países trabalham cada vez melhor” e deu o exemplo da Noruega.



Para o diretor técnico nacional o futebol jovem não atingiu um fim e afirmou: “Não está tudo feito, as infraestruturas podem ser cada vez melhores, os calendários competitivos podem ser melhorados e a criação do campeonato de sub-23 foi um passo importante”.



A concluir o dirigente admitiu que “Portugal está na vanguarda do futebol jovem e estar nas fases finais do mundial sub-20 e dos europeus de sub-19 e sub-17 não é para qualquer país mas temos que continuar a ser ambiciosos”.