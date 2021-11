José Sá e Gonçalo Guedes chamados à seleção portuguesa

Na nota divulgada no sítio oficial na Internet, o organismo revelou que, depois de “analisados os relatórios médicos, e tendo em conta o tempo de recuperação previsto, o selecionador nacional decidiu dispensar o guarda-redes do Lyon e os dois jogadores do Benfica”.



De resto, já hoje o Benfica comunicou que o João Mário, que foi substituído ainda no decorrer da primeira parte do encontro com o Sporting de Braga, no domingo, tem uma “contusão lombar à direita”, enquanto Rafa sofreu uma “lesão muscular na coxa direita”.



Face à indisponibilidade dos três jogadores, o selecionador Fernando Santos optou por convocar o guarda-redes José Sá, do Wolverhampton, e o avançado do Valência Gonçalo Guedes, que tinha ficado de fora da lista inicial, depois de ter integrado as opções do técnico nas jornadas de qualificação de setembro e outubro.



A seleção portuguesa concentra-se hoje, ao final do dia, na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde na terça-feira começará a preparar as derradeiras partidas de qualificação para o Mundial2022, com a República da Irlanda, na quinta-feira, em Dublin, e com a Sérvia, no domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa.



Com duas partidas para disputar, Portugal ocupa o segundo lugar do Grupo A de apuramento, com 16 pontos, menos um ponto do que a líder Sérvia, que, ainda assim, tem mais um encontro disputado, pelo que à equipa das ‘quinas’ basta um empate com os irlandeses para ficar a necessitar apenas de nova igualdade no embate decisivo com os sérvios.



Portugueses e sérvios são os únicos com possibilidades de se apurarem para a fase final, tendo em conta que Luxemburgo (seis pontos), República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados.



A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina este mês e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os ‘play-offs' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os ‘play-offs'.



Destas 12 equipas presentes nos ‘play-offs', que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.



Lista dos 25 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Rui Patrício (Roma, Ita).



- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Manchester City, Ing), Nelson Semedo (Wolverhampton, Ing), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), José Fonte (Lille, Fra), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City, Ing) e Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra).



- Médios: João Palhinha (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), João Moutinho (Wolverhampton, Ing), Matheus Nunes (Sporting), William Carvalho (Betis, Esp) e Renato Sanches (Lille, Fra).



- Avançados: André Silva (Leipzig, Ale), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Cristiano Ronaldo (Manchester United, Ing), João Félix (Atlético Madrid, Esp), Rafael Leão (AC Milan, Ita) e Gonçalo Guedes (Valência, Esp).