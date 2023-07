Kika Nazareh recupera de lesão e vai ao Mundial

A seleção portuguesa feminina de futebol empatou no sábado 0-0 na visita à campeã europeia Inglaterra, em jogo de preparação das duas equipas para Campeonato do Mundo, disputado em Milton Keynes, no qual Kika Nazareth foi substituída no arranque da segunda parte, depois de se ter lesionado.



“A internacional portuguesa Kika Nazareh, que saiu do embate frente à Inglaterra com queixas no joelho direito, está a ser avaliada pela Unidade de Saúde e Performance da FPF”, informou num primeiro momento o organismo federativo, sem precisar qual a lesão da jogadora do Benfica.



Na mesma nota, publicada no seu sítio oficial, a FPF indica que “as internacionais portuguesas regressaram este domingo a Portugal e tiveram dispensa durante a tarde”.





Posteriormente foi possível saber que os exames médicos feitos no domingo determinaram que as limitações físicas da futebolista não são graves e a criativa dona da camisola 20 vai continuar no lote de eleitas do selecionador nacional Francisco Neto e não tem o Mundial em risco.





O regresso das futebolistas portuguesas à Cidade do Futebol, em Oeiras, está previsto para terça-feira, a partir das 12h00, altura em que a equipa começará a preparar o jogo particular frente à Ucrânia, agendado para dia 7 de julho, às 20h45, no Estádio do Bessa, no Porto.



No Mundial2023, Portugal defrontará na fase de grupos os vice-campeões em título Países Baixos (23 de julho), em Dunedin, o Vietname (27), em Hamilton, e os detentores do troféu Estados Unidos (1 de agosto), em Auckland.



O Mundial feminino decorrerá entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.