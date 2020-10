Liga das Nações. Portugal e França na luta pelas meias-finais

Em Alvalade, a seleção nacional - sem o capitão Cristiano Ronaldo, infetado com covid-19 - bateu os suecos por 3-0, com um "bis" de Diogo Jota e um golo de Bernardo Silva, e somou o terceiro triunfo em quatro jogos, depois do empate 0-0 em Paris, diante dos franceses.A formação comandada por Fernando Santos lidera o grupo 3 da Liga das Nações A, com 10 pontos, os mesmos da França, que superou a Croácia por 2-1. Antoine Griezmann adiantou os gauleses, aos oito minutos, Nikola Vlasic empatou para os croatas, aos 64, mas Kylian Mbappé garantiu o triunfo dos campeões do mundo, aos 79.

Com estes resultados, Portugal e França vão decidir o primeiro lugar do grupo, o único que dá acesso às meias-finais, enquanto Croácia, com três pontos, e Suécia, ainda sem pontuar, já não têm qualquer possibilidade de lutar pelo apuramento, quando faltam dois jogos para o final da fase de grupos.