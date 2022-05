Liga das Nações. William quer aproveitar bom momento

No Grupo 2 da Liga das Nações A, Portugal começa por defrontar a Espanha, na quinta-feira, em Sevilha, depois joga duas vezes no Estádio José Alvalade, no domingo, com a Suíça, e em 9 de junho, com a República Checa, para, no dia 12, atuar em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.



Depois destes quatro jogos, a formação das quinas cumpre os últimos dois encontros em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, face aos espanhóis.



A formação das quinas, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à "final four" da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.



A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.



”, começou por dizer o jogador do Bétis, de 30 anos, em conferência de imprensa, realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.Na quinta-feira, Portugal tem estreia marcada contra Espanha, em Sevilha, no Estádio Benito Villamarín, um palco que William bem conhece e onde os lusos vão enfrentar jogadores de grande nível, sendo que um dos melhores do lado espanhol, o médio Thiago Alcântara, pode não estar entre os presentes, devido a problemas físicos.”, observou.William iniciou a carreira a jogar na posição mais recuada do meio-campo, mas nos dias de hoje ocupa zonas mais adiantadas no terreno, consoante "a ideia de jogo". Por outro lado, disse que “tem de respeitar a opinião das pessoas” que consideram o médio um jogador lento.”, concluiu.