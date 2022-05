Liga Nações. Danilo falha treino de Portugal

O jogador dos franceses do Paris Saint-Germain esteve presente no arranque dos trabalhos, na quinta-feira, mas teve de abandonar ainda durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.Hoje, no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras,De resto, durante os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, os jogadores disponíveis foram divididos em três grupos, para efetuaram os habituais exercícios com e sem bola, à exceção dos guarda-redes Rui Silva, Diogo Costa e Celton Biai, o último da equipa sub-21, que integrou hoje os trabalhos à margem com os colegas de posição, ficando com o grupo até que Rui Patrício se junte à comitiva.



No Grupo 2 da Liga A, Portugal começa por defrontar a Espanha, em 2 de junho, em Sevilha, depois joga duas vezes em Alvalade, em 5, com a Suíça, e em 9, com a República Checa, para, no dia 12, atuar em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.



Depois destes quatro jogos, a formação das quinas cumpre os últimos dois encontros em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, face aos espanhóis.



A seleção nacional, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à "final four" da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.



A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2022, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.

