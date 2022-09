Liga Nações. Espanha "gela" Portugal em Braga

Um golo de Álvaro Morata, muito perto do fim, aos 88 minutos, fez o resultado final no Estádio Municipal de Braga, que coloca a Espanha com 11 pontos e vencedora do grupo A2, um à frente de Portugal (10), que assim falha a presença na "final four" pela segunda vez, depois de ter vencido a primeira edição da competição, em 2019.No outro jogo do grupo A2, a Suíça assegurou a manutenção, com o 2-1 à República Checa, que é despromovida à Liga B. A Suíça chega aos nove pontos e os checos ficam-se pelos quatro.A formação comandada por Fernando Santos sabia que, na "pedreira" de Braga, assegurava com um empate a ida às meias-finais, já nos Países Baixos - anfitriões dos últimos jogos, em que também estarão envolvidos as já apuradas Croácia e Itália.Os portugueses, que tiveram ascendente na primeira parte e no arranque da segunda, acabaram por "adormecer" um pouco à medida que os minutos passavam, quando a Espanha passava a ter mais controlo de bola, sempre a procurar o golo.A dois minutos do final do tempo regulamentar, Nico Williams assistiu para o golo de Álvaro Morata que "gelou" o ambiente em Braga, onde já se preparava a festa do apuramento luso.





No final da partida o selecionador português Fernando Santos fez a leitura dos acontecimentos da noite: “Na primeira parte do jogo, a Espanha teve posse de bola, mas jogou atrás, com os defesas centrais e o guarda-redes. O jogo foi mais de Portugal, que criou mais oportunidades. Aliás, ao intervalo, o resultado era imerecido. Mesmo assim, estava a faltar alguma coisa.



Nos primeiros 15 minutos da segunda parte, a equipa esteve muito bem, subiu no terreno, roubou a bola a Espanha e voltou a criar oportunidades. Depois disso, tivemos dificuldades. Começámos a recuar e tentei alterar isso com substituições, mas não aconteceu. Ficámos muito atrás e sofremos um golo. Se temos de defender, temos de defender com tudo.



Acreditávamos e estávamos convictos de que íamos estar na fase final da Liga das Nações. Não estamos. Estamos tristes e temos de ver o que há para melhorar para estarmos no topo no Campeonato do Mundo.



Tenho contrato até 2024. Esta derrota não belisca em nada o meu percurso na seleção nacional.



Cristiano Ronaldo teve três, quatro oportunidades, duas delas em que normalmente marca, mas não marcou. É o futebol.



Vamos jogar no Mundial com a mesma convicção que tínhamos antes desta derrota.



Desde o jogo da Sérvia (da fase de qualificação para o Mundial2022), esta equipa evoluiu muito. Alterámos muita coisa depois disso. Mas, temos sempre que melhorar e pensar como o podemos fazer".