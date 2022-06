Liga Nações. Portugal enfrenta "outsiders" checos

Após o primeiro triunfo, e consequente liderança na "poule", no domingo, na receção à Suíça (4-0), com os golos de William Carvalho, (15 minutos), Cristiano Ronaldo (35 e 39) e João Cancelo (68), os lusos defrontam, na terceira jornada, aquele que, à partida, seria o opoente com menos argumentos.



Os checos, que disputaram os dois primeiros jogos em casa, já conseguiram, porém, superar os helvéticos e, no domingo, estiveram a vencer os espanhóis por 1-0 e 2-1, cedendo o 2-2 apenas aos 90 minutos (golo de Iñigo Martínez).



É esperado que Fernando Santos volte a fazer mudanças, ficando a dúvida se será contra os checos que João Cancelo, Pepe, Danilo e Bruno Fernandes e Otávio, titulares nos dois jogos realizados, vão ser poupados ou ter menos utilização. O lateral direito e os dois centrais realizaram os 90 minutos em Sevilha (1-1) e Lisboa.



Portugueses e espanhóis são os principais favoritos ao primeiro lugar do grupo e o único que dará acesso à "final four" da prova, cuja primeira edição foi conquistada pela seleção nacional, no Porto, em 2019, mas a verdade é que os checos somam os mesmos quatro pontos dos lusos no primeiro posto.



Os trunfos dos checos



A República Checa, orientada por Jaroslav Silhavy, esteve presente nos "quartos" do último Campeonato da Europa, e participa pela primeira vez na Liga A, depois de na edição transata ter assegurado a subida na Liga B.



São apenas três os jogos em que as duas seleções se defrontaram, com duas vitórias para Portugal, no Euro2008 e no Euro2012, e um desaire, no Euro1996, decidido pelo famoso "chapéu" de Karel Poborsky a Vítor Baía.



Os checos estão privados daquele que é, provavelmente, o seu melhor jogador atualmente, o avançado Patrik Schick, que está lesionado, após ter realizado uma grande temporada, com 24 golos e três assistências, ao serviço dos alemães do Bayer Leverkusen.



Ainda assim, contam com outros nomes conhecidos, como o defesa Vladimir Coufal e o médio Tomás Soucek, ambos jogadores dos ingleses do West Ham.



O jogo entre Portugal e a República Checa está agendado para quinta-feira, pelas 19h45, e será dirigido pelo esloveno Matej Jug.