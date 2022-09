Liga Nações. Portugal na máxima força

Na terça-feira (ontem), dia em que a principal equipa das quinas iniciou a preparação para o jogo com os checos, agendado para sábado, em Praga, o defesa Pepe, o médio ofensivo Bernardo Silva e o avançado João Félix não subiram ao relvado, para efetuarem trabalho de recuperação no ginásio, mas hoje é provável que estejam às ordens do selecionador Fernando Santos.A segunda sessão de treino, que será aberta aos jornalistas durante os primeiros 15 minutos, está prevista para 10h30, no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, e será antecedida por uma conferência de imprensa com um atleta a designar, a partir das 10h00.Concluídas quatro jornadas da Liga das Nações, Portugal está no segundo posto do Grupo A2, com sete pontos, depois de ter superado a Suíça (4-0) e a República Checa (2-0), em Lisboa, empatado em Sevilha, com a Espanha (1-1), e perdido em Genebra, perante os helvéticos (1-0).A Espanha é quem lidera a poule, com oito pontos, enquanto a República Checa é terceira, com quatro, e a Suíça a última, com três.A formação das quinas, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à "final four" da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.Os quatro vencedores dos grupos da Liga A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição do terceiro lugar.





A "final four" da terceira edição da prova será realizada em junho de 2023.