Liga Nações. Portugal persegue vitória frente à Croácia

Depois da campanha na Alemanha, em que caiu no quartos de final, a seleção nacional, que nunca perdeu no arranque de uma Liga das Nações, começa uma nova era e logo perante um rival que, bem há pouco tempo, veio ao Estádio Nacional vencer, num particular (2-1) que serviu de preparação para o último Europeu.Este será o quinto jogo oficial entre Portugal e Croácia, com a seleção nacional a somar apenas vitórias, com um registo bem positivo de 11 golos marcados e apenas três sofridos.Mesmo com bastantes novidades na convocatória, entre estreias e regressos,A Croácia, que ficou pela fase de grupos na Alemanha, perdeu o médio Brozovic, que abandonou a seleção após o torneio, mas mantém o seu capitão Modric, com 38 anos, que marcou no tal particular em junho no Jamor, assim como figuras como Gvardiol, Kovacic, Perisic e Kramaric.Os croatas são mesmo os atuais vice-campeões da Liga das Nações, enquanto Portugal venceu a prova em 2018/19, na edição de estreia.Ambas voltam a encontrar-se na prova, depois de em 2020/21 terem falhado o apuramento no Grupo A3, embora Portugal tenha vencido os dois jogos: 4-1 no Porto e 3-2 em Split.O Portugal-Croácia, do Grupo A1 da Liga das Nações, está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do turco Umut Meler.Três dias depois, a seleção nacional defronta a Escócia, no mesmo recinto, e também com início às 19h45.Portugal está inserido no Grupo A1, em que também está a Polónia, além de croatas e escoceses, e, pela primeira vez, os dois primeiros classificados seguem para os quartos de final.