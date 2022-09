Liga Nações. Portugal só precisa de empatar para selar "final four"

Portugal sabia que se pontuasse sábado na República Checa só dependeria de si próprio para selar o apuramento na sexta e última jornada, mas fez melhor, ao golear por 4-0, e ainda beneficiou de inesperado desaire da Espanha, na receção à Suíça (1-2), para voltar ao comando do Grupo A2.A formação comandada por Fernando Santos tem, assim, tudo a seu favor para voltar - três anos depois de conquistar a primeira edição, no Dragão - à "final four" da mais jovem prova da UEFA, até porque o histórico recente com a Espanha só ostenta empates.Depois de um ano de 2010 em que Portugal se "vingou" com um 4-0 na Luz ao desaire por 1-0 na fase final do Mundial, que os espanhóis ganharam, os derradeiros cinco embates acabaram todos empatados, o último já na presente edição da Liga das Nações.Em 2 de junho, em Sevilha, na primeira ronda do agrupamento, a Espanha saiu na frente, com um tento de Álvaro Morata, mas, na segunda parte, o "onze" de Fernando Santos chegou à igualdade, com um tento do regressado – oito anos depois - Ricardo Horta.Depois desse encontro, o agrupamento foi uma "montanha russa", com Portugal a assumir o comando, após empate dos espanhóis em Praga (2-2), a cedê-lo à "roja", depois de um desaire por 1-0 na Suíça, e a voltar a conquistá-lo, ao ser compensado pelos helvéticos, vencedores em Saragoça por 2-1.A formação das quinas chega, assim, líder, em alta e moralizada, com o selecionador Fernando Santos a ter apenas um problema de excesso de soluções, mesmo tendo em conta os muitos craques que não chamou, as baixas de Pepe, Otávio e Raphaël Guerreiro ou o adeus de Rafa, que nunca contou muito.Para a baliza, e tendo em conta a rotação promovida desde a primeira jornada, será a vez de Rui Patrício, que jogou no segundo jogo, no quarto e poderá alinhar no sexto. Diogo Costa foi titular no primeiro, terceiro e quinto.Quanto à defesa, o quarteto de Praga esteve impecável, com Rúben Dias e Danilo Pereira imperiais ao centro, Diogo Dalot, na direita, a coroar a sua exibição com um "bis", ele que nunca tinha marcado na seleção "AA", e Mário Rui, de regresso ao "onze" quase dois anos depois, a somar uma assistência.No meio, não deverá haver mudanças, mas, nas laterais, poderão surgir, já que de fora ficaram João Cancelo, por castigo, e Nuno Mendes, por opção, que são, habitualmente, as primeiras escolhas do selecionador luso.Quanto ao meio-campo, Rúben Neves, William Carvalho e Bruno Fernandes cumpriram em Praga, mas, de fora, estão, por exemplo, Vitinha, que tem sido titular neste início de época no Paris Saint-Germain, ou João Palhinha. Bruno nunca será o sacrificado.No que respeita ao ataque, Bernardo Silva não é questionável, enquanto Rafael Leão não foi particularmente feliz em Praga, mas sem nota negativa, ao contrário de Cristiano Ronaldo, que apesar de esforçado não teve o brilho de outras ocasiões.Ainda assim, ninguém acredita que Fernando Santos possa retirar o capitão do "onze", sendo que, à espreita, estão Diogo Jota, autor do quarto golo em Praga, Ricardo Horta, que joga em casa, e João Félix, se recuperar.Quanto à Espanha, chega envolta em dúvidas, depois de um desaire que não esperava, na receção à Suíça, num embate em que Luis Enrique apostou em vários jogadores que não têm sido titulares nos seus clubes, como Asensio e Jordi Alba, que até construíram o golo, Ferran Torres ou Sarabia.O encontro entre Portugal e a Espanha, da sexta e última jornada do Grupo A2 da Liga das Nações de 2022/23, realiza-se na terça-feira, pelas 19h45, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem do italiano Daniele Orsato.