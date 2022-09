Liga Nações. Portugal tem de pontuar em Praga

A equipa comandada por Fernando Santos podia estar na liderança da poule, mas sofreu uma surpreendente derrota em Genebra, ante a Suíça (1-0), e caiu para o segundo lugar, com sete pontos, a um da líder Espanha, que ainda tem de visitar Braga.No sábado, à mesma hora (19h45 em Lisboa) que Portugal mede forças com os checos, terceiros colocados do Grupo A2, com quatro pontos, os espanhóis recebem a Suíça, última do agrupamento, com três pontos, em Saragoça.O campeão da primeira edição da prova, em 2019, sabe de antemão que fica fora da fase final se perder na capital da República Checa e a "roja" vencer os helvéticos, sendo que evita a descida à Liga B se não for derrotada ou se a Suíça perder.Por sua vez, a República Checa ainda tem hipóteses de chegar à fase final, mas, para isso, tem de bater Portugal na Eden Arena e esperar que a Espanha não consiga igual desfecho perante a Suíça.Os checos, que em Lisboa, na terceira jornada, foram derrotados por 2-0, por culpa dos golos de João Cancelo e Gonçalo Guedes, fogem à despromoção com um triunfo e a derrota da Suíça.Apesar de ocuparem a última posição da poule, os suíços têm remotas hipóteses de chegar ao lote das quatro melhores seleções, contudo, para continuarem a sonhar, têm de vencer em Espanha e esperar que Portugal não consiga ultrapassar os checos.





Opções das duas seleções



Para o duelo agendado para a casa do Slavia de Praga, que terá cerca de 20.000 adeptos nas bancadas, o selecionador Fernando Santos não deverá apresentar grandes surpresas no "onze" inicial, desfalcado do castigado João Cancelo e dos lesionados Pepe e Raphaël Guerreiro, que forma excluídos dos convocados.



Uma das dúvidas prende-se com a baliza, já que, nos primeiros quatro jogos, em junho, Diogo Costa e Rui Patrício jogaram ambos dois encontros, intercalados, pelo que qualquer um dos dois pode ser o eleito para defender a baliza lusa, com José Sá, ainda à procura da primeira internacionalização "AA", a ter menos hipóteses de ser o escolhido.



Na defesa, Diogo Dalot será o principal candidato a ocupar a vaga na lateral direito, ao lado de Danilo, Rúben Dias e Nuno Mendes, enquanto o meio-campo deverá ficar a cargo de João Palhinha ou Rúben Neves, Bruno Fernandes e Bernardo Silva.



O trio da frente é muito provável que fique entregue ao capitão Cristiano Ronaldo, Diogo Jota e Rafael Leão.



No lado checo, que conta com 20 convocados, o grande destaque é o regresso do avançado Patrick Schick (Bayer Leverkusen), que falhou os quatro primeiros encontros da prova, por lesão, e volta a merecer a confiança do selecionador Jaroslav Sihavy, assim como o guarda-redes Jiri Pavlenka (Werder Bremen) e o médio Petr Sevcik (Slavia de Praga).





Quadro classificativo



Após concluídas quatro jornadas, os lusos estão no segundo posto do Grupo A2, com sete pontos, depois de terem superado a Suíça (4-0) e a República Checa (2-0), em Lisboa, empatado em Sevilha, com a Espanha (1-1), e perdido em Genebra, perante os helvéticos (1-0).



A Espanha é quem lidera a poule, com oito pontos, enquanto a República Checa é terceira, com quatro, e a Suíça a última, com três.



O encontro entre checos e lusos tem início marcado para as 19h45 (hora de Lisboa), na Éden Arena, e será arbitrado pelo sérvio Srdjan Jovanovic.



A formação das quinas, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à "final four" da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.



Os quatro vencedores dos grupos da Liga A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição do terceiro lugar.





A "final four" da terceira edição da prova será realizada em junho de 2023.