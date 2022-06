Liga Nações: Ronaldo e Patrício regressam em `onze` com mais quatro novidades

Na quinta-feira, o ‘capitão’ da equipa das ‘quinas’ foi relegado para o ‘banco’ no empate (1-1) em Sevilha, frente à Espanha, uma condição que o jogador do Manchester United desconhecia, em jogos oficiais pela seleção lusa, desde 07 de outubro de 2017.Já o guarda-redes dos italianos da Roma perdeu a titularidade para o jovem Diogo Costa, em março, nos ‘play-offs’ de acesso ao Mundial2022, tendo sido igualmente suplente contra a Espanha, mas volta hoje a ser agora primeira escolha para a baliza.De resto, o selecionador Fernando Santos tinha adiantado no lançamento do desafio que iria fazer algumas mudanças, confirmando-se mais quatro.Em relação à equipa titular apresentada em Sevilha, além de entrarem Rui Patrício e Ronaldo, para os lugares de Diogo Costa e André Silva, respetivamente, confirmou-se a já esperada inclusão de Diogo Jota no ataque, por troca com Rafael Leão.Por seu lado, Nuno Mendes vai ocupar o lugar de Raphaël Guerreiro na lateral esquerda, enquanto, no meio-campo, entram Rúben Neves e William Carvalho para os lugares de João Moutinho e Bernardo Silva.Assim, no Estádio José Alvalade, Portugal vai alinhar com Rui Patrício na baliza, atrás de um quarteto defensivo formado por João Cancelo, Pepe, Danilo e Nuno Mendes. Rúben Neves, William Carvalho e Bruno Fernandes vão atuar no meio-campo, enquanto Otávio e Jota vão fazer companhia no ataque ao ‘capitão’ Ronaldo.Fora da ficha de jogo volta a ficar o médio Vitor Ferreira, que falhou o duelo com espanhóis após ficar infetado com a covid-19, mas, agora, por opção, o central David Carmo, estreante em convocatórias ‘AA’, e o avançado Gonçalo Guedes.Já o conjunto helvético vai iniciar a partida em Lisboa com Kobel, Mbabu, Frei, Schär, Rodriguez, o ‘capitão’ Xhaka, Sow, Vargas, Steffen, Shaqiri e o benfiquista Seferovic.A partida tem início às 19:45 e será dirigida pelo israelita Orel Grinfeld.A República Checa lidera o Grupo A2, com três pontos, à frente de Portugal e Espanha, ambos com um, enquanto a Suíça ocupa a última posição, sem pontos.Depois do duelo com a Suíça, Portugal volta a jogar em Alvalade, na quinta-feira, com a República Checa, seguindo, depois, para Genebra, onde jogará dentro de uma semana, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.A seleção portuguesa, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à ‘final four’ da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.





Liga Nações: Portugal – Suíça (equipas oficiais)



Constituição oficial das seleções de futebol de Portugal e Suíça, que hoje se defrontam, a partir das 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em encontro da segunda jornada do Grupo A2 da edição 2022/23 da Liga das Nações:







Portugal:



1. Rui Patrício



20. João Cancelo



3. Pepe



13. Danilo Pereira



19. Nuno Mendes



18. Rúben Neves



14. William Carvalho



11. Bruno Fernandes



16. Otávio



21. Diogo Jota



7. Cristiano Ronaldo (capitão)



Suplentes:



12. Rui Silva



22. Diogo Costa



2. Diogo Dalot



4. Domingos Duarte



5. Raphaël Guerreiro



6. João Palhinha



8. João Moutinho



23. Matheus Nunes



10. Bernardo Silva



17. Ricardo Horta



15. Rafael Leão



9. André Silva



Selecionador: Fernando Santos.



Fora dos 23:



David Carmo



Vítor Ferreira



Gonçalo Guedes



Suíça:



21. Gregor Kobel



2. Kevin Mbabu



6. Fabian Frei



22. Fabian Schar



13. Ricardo Rodríguez



15. Djibril Sow



10. Granit Xhaka (capitão)



23. Xherdan Shaqiri



11. Renato Steffen



17. Rubén Vargas



9. Haris Seferovic



Suplentes:



1. Jonas Omlin



12. Yvon Mvogo



3. Silvan Widmer



16. Jordan Lotomba



18. Eray Comert



8. Remo Freuler



20. Michel Aebischer



14. Mattia Bottani



5. Noah Okafor



7. Breel Embolo



19. Mario Gavranovic



Selecionador: Murat Yakin.







Árbitro: Orel Grinfeeld (Israel).