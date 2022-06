Liga Nações: Ronaldo quer reforçar liderança e "brindar" adeptos com triunfo

O avançado Cristiano Ronaldo afirmou esta tarde que Portugal quer reforçar a liderança do Grupo A2 da Liga das Nações de futebol no jogo com a República Checa, referindo que o objetivo é "brindar os adeptos com mais uma vitória".