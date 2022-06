Liga Nações. Seleção ultima preparativos para o clássico ibérico

Portugal realiza o último apronto pelas 10h30, no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, e a partir das 12h30 está prevista a conferência de imprensa de antevisão ao jogo, com o selecionador português e um atleta a designar.O encontro da primeira jornada do Grupo 2, frente à Espanha, tem início marcado para as 20h45 locais (19h45 em Lisboa), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, e será dirigido pelo inglês Michael Oliver.Depois de enfrentar os espanhóis, os lusos jogam duas vezes no Estádio José Alvalade, no domingo, com a Suíça, e em 9 de junho, com a República Checa, para, no dia 12, atuar em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.Depois destes quatro jogos, a formação das quinas cumpre os últimos dois encontros em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, face aos espanhóis.A formação nacional, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à "final four" da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.