Luís Castro alerta para a solidez da seleção ucraniana

A seleção portuguesa tem um desafio difícil frente ao líder do grupo B.



Muitos dos jogadores ucranianos pertencem ao Shaktar Donestk, clube orientado pelo treinador português.



Luís Castro diz que esta partida será diferente, daquela realizada em março, e que terminou com um empate a zero, entre Portugal e a Ucrânia.



O técnico nacional define a seleção ucraniana como um adversário de qualidade a receber a bola, a passar e a movimentar-se que possui um excelente losango de segurança na sua retaguarda.



Portugal tem para contrapor uma equipa com processos solidificados e o melhor jogador do mundo sem pontos fracos, bom a finalizar, a passar, a assistir e produtivo no jogo aéreo e rasteiro.



Luís Castro confessou ao jornalista Alexandre Afonso sentir-se um treinador realizado e feliz que nunca pensou orientar a equipa das quinas, até porque o atual selecionador, Fernando Santos, é uma pessoa muito equilibrada que construiu uma seleção fiável.





Portugal entra em campo às 19h45.