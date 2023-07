Marcelo recebe seleção nacional em Belém

Marcelo Rebelo de Sousa, fã confesso das Navegadoras, fez questão voltar a encontrar-se com o grupo de Francisco Neto antes da partida para a Nova Zelândia, prevista para as 21h15, ele que já aquando da qualificação para o Mundial também as recebeu em Belém para celebrar o feito.





Francisco Neto, Dolores Silva, Sílvia Rebelo e Ana Borges proferiram palavras de esperança e ambição.





Marcelo Rebelo de Sousa desejou em nome dos portugueses, boa sorte à seleção nacional.



Terminada a cerimónia, a comitiva voltou à Cidade do Futebol, onde às 16h00 o selecionador nacional orientará um treino.



A saída para o Aeroporto Internacional Humberto Delgado, em Lisboa, está prevista para as 18h25 horas, estando a Federação a preparar uma despedida especial para que todas partam com um sorriso maior no rosto.