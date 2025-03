Mariana Paiva qualificada para Europeu de badminton na Dinamarca

“A FPB felicita a atleta por esta qualificação, na certeza de que será uma participação que honrará as cores nacionais”, pode ler-se no texto que anuncia a confirmação do lugar da portuguesa.



Paiva, 236.ª do ranking mundial, junta-se assim a Bruno Carvalho, cuja presença já estava confirmada, na competição em Horsens, na Dinamarca, e vai estrear-se em Europeus de singulares.