Mariano Barreto não vê Letónia a incomodar Portugal

Mário Aleixo - RTP 07 Jun, 2017, 12:26 | Seleção Nacional

O técnico, de 60 anos, já treinou na Rússia e Lituânia e tem um conhecimento profundo sobre a seleção da Letónia. Em declarações à Antena 1 revelou que se trata de “um coletivo com um futebol atlético mas com carências a nível técnico e de criatividade dos seus jogadores”.



No jogo da primeira volta em Portugal a equipa das quinas venceu por 4-1 e Mariano Barreto não tem dúvidas de que “os lituanos estão perfeitamente ao alcance da seleção portuguesa até porque a diferença de valores individuais é muito acentuada”.





Sobre o jogo o treinador luso sabe qual a estratégia que a Letónia irá adotar e especificou: “A Letónia tudo fará para adiar o primeiro golo de Portugal, porque sabe que a partir daí será praticamente impossível bater a equipa das quinas”.O técnico nacional fez mesmo uma abordagem curiosa ao jogo num dos seus aspetos colaterais ao afirmar: “Os letões atribuem o seu favoritismo a Portugal e alguns dos seus jogadores vêm nos futebolistas portugueses os seus ídolos com o Cristiano Ronaldo à cabeça”.Sobre o ambiente que Portugal irá encontrar Mariano Barreto tranquilizou a seleção portuguesa: “Será um ambiente festivo onde as pessoas esperam com ansiedade para confirmar diretamente a mais-valia dos jogadores portugueses”.No arranque da segunda volta do Grupo B de qualificação, a classificação é a seguinte:1º Suíça 15 pts.2º Portugal 12 pts.A próxima jornada marcada para sexta feira conta com os jogos:Andorra-HungriaIlhas Feroé-SuíçaLetónia-Portugal