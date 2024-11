Martinez sobre Quenda: "Tem um futuro fantástico"

“Fiquei surpreendido com essa polémica. Não esperava. Temos de tomar decisões. Faz parte. No último estágio, utilizamos 24 jogadores, tivemos quatro estreias e o jogo com a Croácia não permitiu a estreia. Tivemos dois jogadores com problemas físicos. Não foi uma escolha e essa polémica não faz sentido”, afirmou Roberto Martínez, em declarações ao Canal 11.



O treinador espanhol tem recebido algumas críticas tanto na imprensa como de antigos dirigentes do Sporting, como o antigo presidente dos "leões" Pedro Santana Lopes, pela não utilização de Quenda no duelo com a Croácia, em jogo da Liga das Nações, na última segunda-feira.



Com o apuramento garantido para os quartos de final, o selecionador nacional chamou o extremo do Sporting para o jogo em Split, da sexta e última jornada do Grupo A1, e tudo apontava para que Quenda, de 17 anos, fosse bater, por três dias, o recorde de Paulo Futre de jogador mais novo a representar a seleção principal lusa.



Contudo, Quenda acabou por não sair do banco de suplentes, falhando assim a possibilidade de ultrapassar a marca de Futre, já que a seleção nacional só volta a jogar em março do próximo ano.



“Adoro o Geovany Quenda. Tem um futuro fantástico e é um jogador que acompanho há muito tempo. Não compreendo a polémica”, concluiu Martínez, em Nyon, na Suíça, à margem do sorteio dos quartos de final da Liga das Nações, que colocou a Dinamarca no caminho português.



Quenda já tinha feito parte do estágio de setembro, para os jogos com Croácia e Escócia, ambos no Estádio da Luz, mas nessa altura também acabou por não ser utilizado.